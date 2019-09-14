Maestosa coreografia anti-Juve: Franchi unito, inizia la gara (foto)
Maestosa coreografia della curva Fiesole, insieme alla Maratona, all'ingresso in campo delle squadre. Una gigantesca scritta "Firenze" in curva e migliaia di bandierine alzate in gradinata. Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 15:49
Maestosa coreografia della curva Fiesole, insieme alla Maratona, all'ingresso in campo delle squadre. Una gigantesca scritta "Firenze" in curva e migliaia di bandierine alzate in gradinata. Fiorentina - Juventus inizia ora e tutto lo stadio resta unito per sostenere la squadra di Vincenzo Montella contro i campioni d'Italia.