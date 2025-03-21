Valcareggi: "La coreografia è stata banale, con l'ironia fiorentina potevamo realizzare qualcosa di molto più ironico"

Il noto procuratore ha commentato la coreografia di domenica fatta dalla Fiesole contro la Juventus in occasione del 3-0

A Lady Radio ha parlato il procuratore Furio Valcareggi riguardo a vari temi del mondo viola partendo dalla coreografia: "A Firenze dire Juve m..da è un'intercalare ormai frequente che allo stadio si dice sempre, ma come coreografia sa di poco perché è banale. Con il nostro sarcasmo, potevamo inventarci qualcosa di più ironico e divertente, però tutta la situazione che si è generata è troppo pesante e la trovo ipocrita visto quello che capita negli stadi tutte le partite ed anche a Torino non sono da meno."

Sulla Fiorentina: "A livello internazionale facciamo l'Europa da 3 anni anche se la Conference non piace più, ma invece attira ancora i giocatori. Credo che questa coppa sia possibile da vincere e nemmeno arrivare quinti è fattibile perché abbiamo una squadra forte e non lo dobbiamo dimenticare."

Su Gudmundsson: "Finalmente l'ho visto sorridere felice, non era impostato ma proprio spontaneo e questo fa bene a lui ed al gruppo. Gudmundsson va confermato immediatamente, abbiamo un grande giocatore che fa la differenza e per la prima volta l'ho visto contento di essere qui. Sono davvero felice per lui perché ci farà molto bene e aiuterà la Fiorentina."