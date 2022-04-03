La Juventus partorisce l'ennesima coreografia imbarazzante, non riesce la scritta "Fino alla fine"

Non è andata proprio come speravano i tifosi della Juventus per la coreografia fatta per la gara contro l'Inter

In occasione di Juventus-Inter i tifosi dalla Juventus hanno provato a fare la coreografia ma come mostrano le immagini, le cose non sono andate esattamente come ci si aspettava con la scritta "Fino alla Fine" che a malapena si vede. E non manca l'ironia dei tifosi viola dopo questa figuraccia in diretta mondiale

L'IMBARAZZANTE SCENEGGIATA DI PELLEGRINI PER ESSERE AMMONITO

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