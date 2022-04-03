Prima si toglie i parastinchi, poi si allaccia le scarpe. Sceneggiata di Pellegrini per saltare la Salernitana

Lorenzo Pellegrini ha fatto di tutto per essere ammonito e ha messo su una vera e propria sceneggiata in Sampdoria-Roma

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2022 20:07

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