Prima si toglie i parastinchi, poi si allaccia le scarpe. Sceneggiata di Pellegrini per saltare la Salernitana
Lorenzo Pellegrini ha fatto di tutto per essere ammonito e ha messo su una vera e propria sceneggiata in Sampdoria-Roma
Minuto 93 di Sampdoria-Roma, Josè Mourinho a partita praticamente conclusa chiama il cambio e tira fuori il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Il giocatore giallorosso fa di tutto per essere ammonito perchè, essendo diffidato, con un giallo avrebbe saltato la prossima gara contro la Salernitana, ormai praticamente con un piede e mezzo in serie B. Pellegrini prima si toglie i parastinchi, ma l'arbitro non lo ammonisce e lo invita solo ad accelerare l'uscita dal campo, cosi che Pellegrini ci riprova, questa volta si ferma in mezzo al campo per allacciarsi le scarpe. A questo punto il giallo è stato inevitabile. Missione compiuta. Una farsa insomma.
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