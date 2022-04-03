PAGELLE VIOLA: FINALMENTE NICO, CASTROVILLI LEADER. IGOR UN MURO, BENE DUNCAN
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina della partita giocata contro l'Empoli
La Fiorentina vince in casa contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez e continua la sua corsa per l'Europa
Terracciano 5,5 Non pesa l'errore che ha portato al gol dell'Empoli giustamente annullato ma certe disattenzioni non possono accadere
Venuti 6 Partita in cui alterna cose positive a cosa meno positive. Cresce con il passare dei minuti
Milenkovic 6,5 In coppia con Igor ha trovato l'assetto perfetto. Il serbo non sbaglia praticamente nulla
Igor 6,5 Un muro, dalle parti sue non passa niente, anticipa costantemente prima Pinamonti, poi Cutrone. La sua crescita è impressionante sotto tutti i punti di vista
Biraghi 6,5 Una prestazione insufficiente nel primo tempo diventa un'ottima prestazione nel secondo tempo. Serve l'assist su calcio piazzato per Nico Gonzalez e cerca spesso di trovare gli attaccanti viola
Torreira 6 Solita partita di organizzazione e precisione totale. Sempre ordinato e preciso. Ammonito, diffidato salterà Napoli
Amrabat 6,5 Entra bene, pressa alto e fa paura agli avversari con la sua preponderanza fisica. Propositivo anche in fase di appoggio della manovra
Castrovilli 6,5 Un'altra bella prestazione, prende per mano il centrocampo con grande spirito di iniziativa, sfiora il gol, cerca la giocata, preciso anche nei cambi di gioco
Duncan 6,5 Presenza costante nella manovra, si fa rispettare nel gioco fatti di corsa e combattimento. Nelle catena di sinistra è punto di riferimento per appoggi e conclusioni. Recupera diversi palloni importanti
Saponara 6,5 Un primo tempo parecchio sottotono, si rifà nel secondo tempo con diversi spunti interessanti e dribbling riusciti, sfiora anche il gol con un paio di conclusioni. Nel secondo tempo sembra un giocatore diverso ed è molto pericoloso e sempre preciso
Nico Gonzalez 7 Senza di lui l'attacco viola sarebbe spento. Attacca, punta, sbaglia anche scelte e conclusioni ma è un pericolo continuo. Il gol lo premia, ne avevamm tanto bisogno, e ne aveva tanto bisogno anche lui
Cabral 5,5 Sbaglia un gol nel primo tempo dove è lanciato da solo a rete ma è molto bravo fuori dall'area e nei movimenti. Molto spesso i difensori dell'Empoli non lo tengono fisicamente. In crescita
Sottil 5 Vivace con scatti e dribbling ma sono sempre fini a se stessi e non portano mai nessun pericolo per la difesa avversaria. Al minuto 95 sbaglia una grande occasione
L'ACCOGLIENZA DELLA FIESOLE PER SEBA FREY
https://www.labaroviola.com/frey-scende-in-campo-e-la-curva-fiesole-gli-canta-quanta-fiha-cavrei-coi-capelli-di-frey-applausi/171190/