PAGELLE VIOLA: FINALMENTE NICO, CASTROVILLI LEADER. IGOR UN MURO, BENE DUNCAN

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina della partita giocata contro l'Empoli

La Fiorentina vince in casa contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez e continua la sua corsa per l'Europa

Terracciano 5,5 Non pesa l'errore che ha portato al gol dell'Empoli giustamente annullato ma certe disattenzioni non possono accadere

Venuti 6 Partita in cui alterna cose positive a cosa meno positive. Cresce con il passare dei minuti

Milenkovic 6,5 In coppia con Igor ha trovato l'assetto perfetto. Il serbo non sbaglia praticamente nulla

Igor 6,5 Un muro, dalle parti sue non passa niente, anticipa costantemente prima Pinamonti, poi Cutrone. La sua crescita è impressionante sotto tutti i punti di vista

Biraghi 6,5 Una prestazione insufficiente nel primo tempo diventa un'ottima prestazione nel secondo tempo. Serve l'assist su calcio piazzato per Nico Gonzalez e cerca spesso di trovare gli attaccanti viola

Torreira 6 Solita partita di organizzazione e precisione totale. Sempre ordinato e preciso. Ammonito, diffidato salterà Napoli

Amrabat 6,5 Entra bene, pressa alto e fa paura agli avversari con la sua preponderanza fisica. Propositivo anche in fase di appoggio della manovra

Castrovilli 6,5 Un'altra bella prestazione, prende per mano il centrocampo con grande spirito di iniziativa, sfiora il gol, cerca la giocata, preciso anche nei cambi di gioco

Duncan 6,5 Presenza costante nella manovra, si fa rispettare nel gioco fatti di corsa e combattimento. Nelle catena di sinistra è punto di riferimento per appoggi e conclusioni. Recupera diversi palloni importanti

Saponara 6,5 Un primo tempo parecchio sottotono, si rifà nel secondo tempo con diversi spunti interessanti e dribbling riusciti, sfiora anche il gol con un paio di conclusioni. Nel secondo tempo sembra un giocatore diverso ed è molto pericoloso e sempre preciso

Nico Gonzalez 7 Senza di lui l'attacco viola sarebbe spento. Attacca, punta, sbaglia anche scelte e conclusioni ma è un pericolo continuo. Il gol lo premia, ne avevamm tanto bisogno, e ne aveva tanto bisogno anche lui

Cabral 5,5 Sbaglia un gol nel primo tempo dove è lanciato da solo a rete ma è molto bravo fuori dall'area e nei movimenti. Molto spesso i difensori dell'Empoli non lo tengono fisicamente. In crescita

Sottil 5 Vivace con scatti e dribbling ma sono sempre fini a se stessi e non portano mai nessun pericolo per la difesa avversaria. Al minuto 95 sbaglia una grande occasione

L'ACCOGLIENZA DELLA FIESOLE PER SEBA FREY

https://www.labaroviola.com/frey-scende-in-campo-e-la-curva-fiesole-gli-canta-quanta-fiha-cavrei-coi-capelli-di-frey-applausi/171190/