Frey scende in campo e la Curva Fiesole gli canta: "Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey". Applausi

Tornato finalmente allo stadio dopo tantissimi anni Seba Frey, l'indimenticato portiere viola dell'era Prandelli è stato accolto con grande calore

Come annunciato, in occasione di Fiorentina-Empoli è tornato al Franchi, invitato dalla Fiorentina anche al Viola Park, il portiere viola Seba Frey, grande protagonista dell'era Prandelli. Il francese è andato sotto la Curva Fiesole prima della gara, accolto con un grande applauso (con l'aiuto di tutto lo stadio) e con il famoso coro "Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey" , il portiere che ha ringraziato calorosamente andando a salutare personalmente anche alcuni tifosi e raccogliendo in dono una sciarpa viola.

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