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FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo

Ecco la foto della bandierina che oggi i tifosi viola devono avere per la buona riuscita della coreografia in onore di Davide Astori. Il costo era di 5 euro, il materiale è la stoffa, non la solita pl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 19:52
FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo -
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Ecco la foto della bandierina che oggi i tifosi viola devono avere per la buona riuscita della coreografia in onore di Davide Astori. Il costo era di 5 euro, il materiale è la stoffa, non la solita plastica

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