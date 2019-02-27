FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo
Ecco la foto della bandierina che oggi i tifosi viola devono avere per la buona riuscita della coreografia in onore di Davide Astori. Il costo era di 5 euro, il materiale è la stoffa, non la solita pl...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 19:52
Ecco la foto della bandierina che oggi i tifosi viola devono avere per la buona riuscita della coreografia in onore di Davide Astori. Il costo era di 5 euro, il materiale è la stoffa, non la solita plastica