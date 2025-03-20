Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia

Nei giorni successivi alla coreografia messa in scena dalla Curva Ferrovia, prima di Fiorentina - Juventus, che ha portato poi ad un’ammenda di 50.000 euro ai danni del club viola, era stato sottoline...

Nei giorni successivi alla coreografia messa in scena dalla Curva Ferrovia, prima di Fiorentina - Juventus, che ha portato poi ad un’ammenda di 50.000 euro ai danni del club viola, era stato sottolineato come il club bianconero non avesse preso molto bene l'episodio. La Juventus però, si è mossa per trovare eventuali colpevoli e punire in modo esemplare l'accaduto.

Tuttosport, nei giorni scorsi ha riportato che i bianconeri si sono mossi con chi di dovere per chiedere maggiore rispetto nei propri confronti, sollecitando le istituzioni a prendere in mano la situazione: sottolinenando formalmente come certi messaggi non facciano bene all’immagine del calcio italiano. Per questo il club ha chiesto chiarimenti alla FIGC e alla Lega Serie A e si è rivolto alla Questura di Firenze per individuare i responsabili della coreografia.

Questo pomeriggio è arrivato l’intervento della Questura di Firenze, che nel giro di pochi giorni è riuscita ad identificare i presunti responsabili di quanto accaduto domenica al Franchi. Alcuni tifosi viola quest’oggi infatti si sono visti notificare un verbale di accertamento di contestazione di violazione amministrativa, con relativa ammenda da pagare.