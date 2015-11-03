Notizie Curva Ferrovia Fiorentina

Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia
20 marzo 2025 19:09
Restyling Franchi, primo passo completato, demolito il tabellone segnapunti. A fine marzo la ristrutturazione della Ferrovia
28 febbraio 2024 09:36
Dalla prossima stagione i tifosi della Fiesole si sposteranno in Ferrovia per i lavori di ristrutturazione
22 febbraio 2024 11:27
Restyling Franchi: si inizia con la demolizione della Curva Ferrovia. Ecco la mappa dei lavori
12 novembre 2023 09:25
Corriere Fiorentino, a gennaio i lavori iniziano in curva Ferrovia, verranno demolite le strutture per Italia ‘90
08 novembre 2023 09:13
Tifosi Spezia avvertono: "Lunedi contro Italiano, uomo di mer**. Lo stadio deve essere una bolgia"
08 febbraio 2022 21:19
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Ponte a Greve: "Il club dei Babbi viola. Tifosi tra Fiorentina e solidarietà"
17 marzo 2021 13:42
Esclusiva tifo, alla scoperta del VC Casciana Terme: "Siamo un gruppo da trasferta"
17 ottobre 2020 15:01
Tifosi viola costretti a togliersi la sciarpa? Gli steward smentiscono: "Episodio mai accaduto"
23 febbraio 2020 14:12
In Curva Ferrovia, tifosi viola costretti a togliersi la sciarpa della Fiorentina per rispetto ai milanisti presenti? La ricostruzione
23 febbraio 2020 13:02
ATF, domenica nella gara Fiorentina-Galatasaray ci sarà la commemorazione di Valer Tanturli
09 agosto 2019 13:59
(FOTO), l’ironia della Ferrovia: “Ora basta vincere!”
30 aprile 2019 01:15
Vieusseux: "Chi è contro i Della Valle mostri fuori dalla propria finestra/balcone lo striscione Della Valle vattene"
13 aprile 2019 14:51
Viesseux: "Siamo dalla stessa parte della Fiesole, non ci piace la politica societaria"
27 agosto 2018 13:04
Nazione, oggi incontro in prefettura per l'invasione dei tifosi napoletani. Curva Ferrovia e Maratona per loro?
26 aprile 2018 09:13
SOCIETA' CHE PASTICCIO, CAOS BIGLIETTI PER IL BORUSSIA. LA FERROVIA RISCHIA LA CHIUSURA
16 gennaio 2017 22:51
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