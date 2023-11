Corriere Fiorentino, a gennaio i lavori iniziano in curva Ferrovia, verranno demolite le strutture per Italia ‘90

Il nuovo Franchi prende forma. Già a gennaio sono previsti i lavori propedeutici all’appalto principale, a partire dalla curva Ferrovia, con la demolizione delle strutture realizzate per Italia ‘90 (per questi interventi una recente determina del Comune ha incrementato le risorse da 731mila a 842mila euro). Qualora vengano ripristinati i finanziamenti, la ditta che si aggiudicherà i lavori potrà proseguire nella realizzazione dell’opera senza necessità di bandire ulteriori gare. Il quadro economico ad oggi approvato è di 151.308.000 euro, determinato dai fondi Pnc, risorse proprie del Comune e anche dai 15 milioni assegnati per l’aumento prezzi dei materiali da costruzione relativi ai 55 tagliati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.