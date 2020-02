Sta facendo scalpore l’episodio raccontato da un gruppo di tifosi viola che hanno raccontato di come, in Curva Ferrovia, siano stati costretti a nascondere le loro sciarpe viola per rispetto dei tifosi milanisti presenti. Da quanto raccolto, gli steward presenti, hanno smentito categoricamente l’accaduto, ribadendo come non siano stati fatte costrizioni di nessun genere a tifosi viola presenti. Quindi, allarme che sembra essere rientrato.