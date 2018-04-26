Nazione, oggi incontro in prefettura per l'invasione dei tifosi napoletani. Curva Ferrovia e Maratona per loro?

Facile immaginarsi una vera e propria invasione da parte dei tifosi napoletani a Firenze. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, oggi vi sarà un incontro in prefettura...

Facile immaginarsi una vera e propria invasione da parte dei tifosi napoletani a Firenze. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, oggi vi sarà un incontro in prefettura per gestire la sicurezza. Verranno istituiti posti di blocco alle uscite dei caselli autostradali (specie Firenze Sud). Verranno realizzate aree di prefiltraggio nella zona del Mandela Forum. Attenzione anche alle stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte dove tanti tifosi accorreranno in treno. In ogni caso tanti tifosi verranno convogliati in Curva Ferrovia e Maratona divisi da un cordone di steward che saranno 400 anzichè 250.