SOCIETA' CHE PASTICCIO, CAOS BIGLIETTI PER IL BORUSSIA. LA FERROVIA RISCHIA LA CHIUSURA

Lo storico club non ci sta, e vuole la Curva Ferrovia aperta...

Altro pasticcio in casa viola precisamente nella distribuzione dei biglietti per la partita di Europa League valevole per i sedicesimi di finale tra Fiorentina e Borussia M'Gladbach in programma Giovedì 23 Febbraio al Franchi.

Infatti, pare che, vi sia un vero e proprio caos legato all'apertura o meno della Curva Ferrovia. Il motivo? Sta nella scarsa richiesta dei tifosi viola per occupare la Curva, e nel caso vi siano poche richieste vi sarà lo spostamento in altri settori dello stadio.

L'insurrezione dello storico club Vieusseux è dovuta al fatto che, secondo quanto riportato dai tifosi, la Fiorentina avrebbe prima garantito l'apertura del settore, per poi decidere di chiudere la Ferrovia.



Gabriele Caldieron