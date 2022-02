Tifosi Spezia avvertono: “Lunedi contro Italiano, uomo di mer**. Lo stadio deve essere una bolgia”

La prossima partita di campionato vedrà la Fiorentina impegnata sul campo dello Spezia. Non sarà una partita come tutte le altre per Vincenzo Italiano che tornerà sul campo della sua ex squadra, di cui è stato grande protagonista e trascinatore nella cavalcata dalla serie B alla serie A e poi la salvezza dello scorso anno.

Ma Italiano, arrivato a giugno alla Fiorentina, non si è lasciato benissimo con il club ligure, dopo averli abbandonati a fine giugno per approdare in viola. Per questo motivo i tifosi dello Spezia si preparano ad accoglierlo, non proprio benissimo. Questo il comunicato dalla Curva Ferrovia dello Spezia:

“La Curva Ferrovia intende precisare che lunedì sera il sostegno a Thiago Motta e alla squadra sarà per 90 minuti ed oltre, chi pensa sia più importante contestare il nostro ex allenatore si sposti pure in altri settori. Italiano rimane un grande allenatore ma allo stesso tempo un uomo di merda ed ora la nostra priorità si chiama salvezza e va conquistata dando sostegno ad oltranza a questa squadra. Coloriamo tutto lo stadio di bianco e nero portando sciarpe, bandiere, due aste e vessilli che verranno utilizzati come coreografia iniziale. Sono queste le partite in cui il Picco deve essere il dodicesimo uomo in campo!!! COLORIAMO IL PICCO… FUORI LA VOCE!!! CURVA FERROVIA”

VITTORIO FELTRI E IL SUO PARERE SULLA FIORENTINA