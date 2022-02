Feltri sorpreso: “Non mi spiego il Milan cosi in alto, non ha una squadra più forte della Fiorentina”

Vittorio Feltri, direttore di Libero e tifoso dell’Atalanta ma simpatizzante anche per la squadra viola, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina a due giorni dalla sfida contro i bergamaschi, le parole di Feltri:

“I fiorentini soffrono del complesso di isolamento che in realtà non c’è perchè la capitale d’Italia della Cultura, anche se ha venduto il campione massimo della serie A, la cifra è tale da sopportare la vendita. La Fiorentina andrà avanti, non siete messi cosi male come vi descrivete. L’Atalanta ha venduto quasi tutti i suoi campioni, l’ultimo è stato Gosens, ma le cifre giustificano il sacrificio. Se una società si indebita non prende la forza, bisogna fare dei sacrifici. Vanno comprati i giocatori come l’Empoli e ripartire cosi. Bisogna rassegnarci. Non capisco come il Milan possa stare cosi in alto, non ha una squadra più forte rispetto alla Fiorentina e alla Juventus.

Alla Fiorentina ci vuole del personale che riesca a prendere in giro il mondo giocatori che costano poco per poi venderli e ricavare tanti soldi. Come fa l’Atalanta e non siamo a fine ciclo come dice qualcuno, per una partita che è andata male. La Fiorentina può vincere sempre perchè ha i cromosomi di una grande squadra. Nel calcio conta molto il caso e le situazioni, inutili far tante teorie.” conclude Feltri.

