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Notizie Feltri Fiorentina

Feltri: "Sono legato da sempre all'Atalanta, ma la Fiorentina resta una passione che vive nel mio cuore"

28 marzo 2025 13:34

Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"

26 marzo 2025 15:20

Feltri annuncia: "Apro una colletta per aiutare il tifoso della Fiorentina denunciato dalla Beccaglia"

26 dicembre 2022 12:22

Feltri sorpreso: "Non mi spiego il Milan cosi in alto, non ha una squadra più forte della Fiorentina"

08 febbraio 2022 18:40

Feltri: "Nelle prossime settimane la Fiorentina tornerà competitiva. Mi auguro che Prandelli faccia il miracolo"

12 dicembre 2020 19:41

Feltri: "Meravigliosa Juve che grazie a 2 rigori regalati pareggia"

12 luglio 2020 08:55

Feltri attacca: "Caro Agnellino, hai solo da imparare da Percassi, stai in piedi solo con i denari della Fiat"

06 marzo 2020 20:41

Feltri: "Commisso? Si è adeguato al vizio nazionale. Si rassegni ad accettare le regole"

04 febbraio 2020 11:17

Feltri ironizza su Pasqua: "Doveva distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto"

03 febbraio 2020 08:05

Feltri: "Montella si trova sulla brace. Meglio metterlo alla porta, Fiorentina buona solo a collezionare sconfitte"

10 dicembre 2019 16:24

Feltri: "Montella non è uno stupido, se lo deve ricordare. Ha due giocatori fantastici e non farà fatica..."

28 settembre 2019 16:32

Feltri contro Dalbert scrive su Tuttosport: "Motivazione infondata, solo lui ha sentito gli insulti"

24 settembre 2019 12:45

Feltri: "Ribery non era vecchio, non era fuori condizione, non era venuto in Italia a fare turismo?"

20 settembre 2019 11:33

Feltri: "Che tristezza vedere la mia Fiorentina nella cosiddetta lotta per non retrocedere in Serie B"

21 maggio 2019 13:51

Il direttore Feltri su Chiesa: "Federico sarà presto un grande campione. Ma quel rigore.."

30 ottobre 2018 19:53

"Il trasferimento di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus era gia chiuso prima che lui lo sapesse"

12 ottobre 2018 15:55

Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?

30 settembre 2018 19:25

Il racconto dei Della Valle: "Andrea astuto, Diego attento ai conti. A Firenze i tifosi vogliono lo scudetto"

24 agosto 2018 17:13

Feltri: "Firenze deve elogiare i Della Valle. Presa società allo sfascio e portata ad alti livelli".

10 agosto 2018 14:47

Feltri: "Non lapidate Ventura, merita solo il licenziamento. Ora bisogna pensare al futuro"

15 novembre 2017 11:47

Feltri: "Diego Della Valle si è rotto i cogl... della Fiorentina. Con la citta di Firenze ormai il rapporto è rotto"

28 giugno 2017 09:21

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