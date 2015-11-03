Notizie Feltri Fiorentina

Feltri: "Sono legato da sempre all'Atalanta, ma la Fiorentina resta una passione che vive nel mio cuore"
28 marzo 2025 13:34
Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"
26 marzo 2025 15:20
Feltri annuncia: "Apro una colletta per aiutare il tifoso della Fiorentina denunciato dalla Beccaglia"
26 dicembre 2022 12:22
Feltri sorpreso: "Non mi spiego il Milan cosi in alto, non ha una squadra più forte della Fiorentina"
08 febbraio 2022 18:40
Feltri: "Nelle prossime settimane la Fiorentina tornerà competitiva. Mi auguro che Prandelli faccia il miracolo"
12 dicembre 2020 19:41
Feltri: "Meravigliosa Juve che grazie a 2 rigori regalati pareggia"
12 luglio 2020 08:55
Feltri attacca: "Caro Agnellino, hai solo da imparare da Percassi, stai in piedi solo con i denari della Fiat"
06 marzo 2020 20:41
Feltri: "Commisso? Si è adeguato al vizio nazionale. Si rassegni ad accettare le regole"
04 febbraio 2020 11:17
Feltri ironizza su Pasqua: "Doveva distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto"
03 febbraio 2020 08:05
Feltri: "Montella si trova sulla brace. Meglio metterlo alla porta, Fiorentina buona solo a collezionare sconfitte"
10 dicembre 2019 16:24
Feltri: "Montella non è uno stupido, se lo deve ricordare. Ha due giocatori fantastici e non farà fatica..."
28 settembre 2019 16:32
Feltri contro Dalbert scrive su Tuttosport: "Motivazione infondata, solo lui ha sentito gli insulti"
24 settembre 2019 12:45
Feltri: "Ribery non era vecchio, non era fuori condizione, non era venuto in Italia a fare turismo?"
20 settembre 2019 11:33
Feltri: "Che tristezza vedere la mia Fiorentina nella cosiddetta lotta per non retrocedere in Serie B"
21 maggio 2019 13:51
Il direttore Feltri su Chiesa: "Federico sarà presto un grande campione. Ma quel rigore.."
30 ottobre 2018 19:53
"Il trasferimento di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus era gia chiuso prima che lui lo sapesse"
12 ottobre 2018 15:55
Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?
30 settembre 2018 19:25
Il racconto dei Della Valle: "Andrea astuto, Diego attento ai conti. A Firenze i tifosi vogliono lo scudetto"
24 agosto 2018 17:13
Feltri: "Firenze deve elogiare i Della Valle. Presa società allo sfascio e portata ad alti livelli".
10 agosto 2018 14:47
Feltri: "Non lapidate Ventura, merita solo il licenziamento. Ora bisogna pensare al futuro"
15 novembre 2017 11:47
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