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Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?

Anche Vittorio Feltri ha voluto dire la su Fiorentina-Atalanta. Il direttore di Libero si è concentrato in particolare sull'arbitraggio di Paolo Valeri, accusato di aver concesso un calcio di rigore a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 19:25
Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola? -
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Anche Vittorio Feltri ha voluto dire la su Fiorentina-Atalanta. Il direttore di Libero si è concentrato in particolare sull'arbitraggio di Paolo Valeri, accusato di aver concesso un calcio di rigore a sui dire: "Vergognoso". Queste il pensiero del noto giornalista, affidato al suo profilo Twitter: "Rigore vergognoso contro l’Atalanta. Ignorato il Var. Valeri senza valore e senza pudore". La netta presa di posizione di Feltri, però, stona e non poco con alcune sue esternazioni, con le quali in passato si era apertamente dichiarato tifoso viola.

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