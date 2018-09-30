Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?

Anche Vittorio Feltri ha voluto dire la su Fiorentina-Atalanta. Il direttore di Libero si è concentrato in particolare sull'arbitraggio di Paolo Valeri, accusato di aver concesso un calcio di rigore a...

Anche Vittorio Feltri ha voluto dire la su Fiorentina-Atalanta. Il direttore di Libero si è concentrato in particolare sull'arbitraggio di Paolo Valeri, accusato di aver concesso un calcio di rigore a sui dire: "Vergognoso". Queste il pensiero del noto giornalista, affidato al suo profilo Twitter: "Rigore vergognoso contro l’Atalanta. Ignorato il Var. Valeri senza valore e senza pudore". La netta presa di posizione di Feltri, però, stona e non poco con alcune sue esternazioni, con le quali in passato si era apertamente dichiarato tifoso viola.