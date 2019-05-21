Feltri: "Che tristezza vedere la mia Fiorentina nella cosiddetta lotta per non retrocedere in Serie B"

Vittorio Feltri, il direttore di Libero e tifoso della Fiorentina, ha scritto un editoriale sulla brutta situazione della viola a Tuttosport. Non c’è molta fiducia in Vincenzo Montella da parte sua: "...

Vittorio Feltri, il direttore di Libero e tifoso della Fiorentina, ha scritto un editoriale sulla brutta situazione della viola a Tuttosport. Non c’è molta fiducia in Vincenzo Montella da parte sua: "Che tristezza vedere la mia Fiorentina nella cosiddetta lotta per non retrocedere in Serie B. Probabilmente ce la farà a vincere anche questa battaglia, glielo auguriamo col nostro cuore viola. I dirigenti, i miei amici Della Valle, erano fiduciosi in una ripresa. Via Pioli, dentro Montella, una minestra riscaldata sulla carta ma esclusivamente sulla carta. In realtà il nuovo si è rivelato più sfigato del vecchio. L'allenatore Pioli al confronto di Montella aveva collezionato risultati meravigliosi. È la dimostrazione che il cambiamento sulla panchina e' stata una disgrazia irreparabile ciò nonostante auguriamo alla squadra di riuscire a rimanere in Serie A, benché la guida di Montella sia una garanzia del contrario".