Notizie Libero Fiorentina

Moggi scrive: "Juventus favorita in Coppa Italia per l'andata anche se la Fiorentina è più in forma"
19 aprile 2022 13:03
Libero massacra Allegri: "Bocciatura di un tecnico presuntuoso. Non avere identità è una blasfemia"
17 marzo 2022 19:39
Brutte notizie da Cecchi Gori, parla il medico: "Condizioni precarie, vive grazie ai farmaci"
27 settembre 2021 21:59
Frey: "Commisso? Le ambizioni ci sono ma gli errori sono stati fatti"
05 febbraio 2021 16:11
Libero conferma, anche la Fiorentina è interessata a comprare Gomez. Papu vuole restare in Italia
15 dicembre 2020 14:30
Moggi: "Il Napoli è stato strapazzato per un’ora intera dalla Fiorentina al Franchi per poi vincere"
31 agosto 2019 19:51
Feltri: "Che tristezza vedere la mia Fiorentina nella cosiddetta lotta per non retrocedere in Serie B"
21 maggio 2019 13:51
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