Moggi: "Il Napoli è stato strapazzato per un’ora intera dalla Fiorentina al Franchi per poi vincere"

Luciano Moggi ha parlato della partita di campionato Fiorentina-Napoli di sabato scorso in un'intervista rilasciata a Libero: "La vittoria dei bianconeri sul Parma ha mostrato una Juventus a due facce...

Luciano Moggi ha parlato della partita di campionato Fiorentina-Napoli di sabato scorso in un'intervista rilasciata a Libero: "La vittoria dei bianconeri sul Parma ha mostrato una Juventus a due facce: ottima nel primo tempo ma meno nel secondo, mentre il Napoli è stato strapazzato per un’ora intera dalla Fiorentina per poi vincere grazie ai demeriti dei viola".