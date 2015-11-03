Notizie Luciano Moggi Fiorentina

Sentite Moggi: "La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche senza il mercato di Gennaio"
12 marzo 2026 15:09
Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"
15 febbraio 2020 18:37
Moggi: "Il Milan è stato troppo frettoloso a cedere Cutrone e ora la viola ne trae benefici"
16 gennaio 2020 22:28
Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"
10 novembre 2019 09:26
Moggi: "Il Napoli è stato strapazzato per un’ora intera dalla Fiorentina al Franchi per poi vincere"
31 agosto 2019 19:51
Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"
05 luglio 2019 12:03
Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto
20 dicembre 2018 17:36
Archivio