Notizie Luciano Moggi Fiorentina

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Sentite Moggi: "La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche senza il mercato di Gennaio"

12 marzo 2026 15:09

Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"

15 febbraio 2020 18:37

Moggi: "Il Milan è stato troppo frettoloso a cedere Cutrone e ora la viola ne trae benefici"

16 gennaio 2020 22:28

Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"

10 novembre 2019 09:26

Moggi: "Il Napoli è stato strapazzato per un’ora intera dalla Fiorentina al Franchi per poi vincere"

31 agosto 2019 19:51

Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"

05 luglio 2019 12:03

Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto

20 dicembre 2018 17:36

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