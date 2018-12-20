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Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto

Luciano Moggi ha fatto visita al quartier generale della Juventus. Ecco le foto postate proprio dall'ex dirigente condannato e inibito per aver comprato arbitri e falsato campionati quando era dirigen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 17:36
Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto -
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Luciano Moggi ha fatto visita al quartier generale della Juventus. Ecco le foto postate proprio dall'ex dirigente condannato e inibito per aver comprato arbitri e falsato campionati quando era dirigente bianconero

Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto
Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto
Il condannato Moggi fa visita alla Juventus, festa e abbracci per i bianconeri. Le foto

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