Sentite Moggi: “La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche senza il mercato di Gennaio”

La corsa salvezza continua a tenere banco nelle zone basse della Serie A e tra le squadre coinvolte c’è anche la Fiorentina. A dire la sua è stato Luciano Moggi, intervenuto nella rubrica “Tu per Tu” di TuttoMercatoWeb.

Secondo l’ex dirigente, nonostante le difficoltà della stagione, i viola riusciranno comunque a mantenere la categoria.

“La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio. Pisa e Verona andranno giù. E l’altra può essere la Cremonese”.