Moggi è intervenuto a Tuttomercatoweb per commentare l’acquisto della Fiorentina di Patrick Cutrone.

Ecco cosa ha detto: “Può darsi che il Milan sia stato troppo frettoloso nel cederlo, ma adesso ne trae benefici la Fiorentina. Il suo ingresso nella squadra viola è stato molto positivo. La Fiorentina ha giovani interessanti, però in attacco ha dei problemi seri: giocando in contropiede serviva uno come lui anche per dialogare con Chiesa e con i compagni. Amrabat? Vedo favorito il Napoli. Buon calciatore, incontrista con piedi buoni e giovane”.