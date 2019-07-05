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Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"

Luciano Moggi, l’ex dirigente della Juventus è stato intervistato ai microfoni di TMW sul possibile trasferimento di Jordan Veretout dalla Fiorentina."È un obbiettivo di mercato di Milan, Napoli e Rom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 12:03
Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente" -
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Luciano Moggi, l’ex dirigente della Juventus è stato intervistato ai microfoni di TMW sul possibile trasferimento di Jordan Veretout dalla Fiorentina.

"È un obbiettivo di mercato di Milan, Napoli e Roma? Come calciatore è disceto, dà fisicità in campo. Però quando si tratta di società che non lottano per vincere ma devono bloccare le velleità delle altre squadre è un giocatore molto interessante. In un club che punta a vincere non ti dà niente".

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