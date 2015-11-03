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Notizie Veretot Fiorentina

Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"

05 luglio 2019 12:03

Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"

27 maggio 2019 22:19

Ridotta la squalifica del centrocampista francese Veretout. Ci sarà con il Parma

16 maggio 2019 17:21

I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"

07 maggio 2019 15:16

Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…"

04 marzo 2019 14:19

FIO-CAG scandoloso dato del tempo effettivo. Arbitro asseconda le perdite di tempo

14 maggio 2018 09:23

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