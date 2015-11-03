Notizie Veretot Fiorentina

Luciano Moggi: "Jordan Veretout in un club che punta a vincere non ti dà niente"
05 luglio 2019 12:03
Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"
27 maggio 2019 22:19
Ridotta la squalifica del centrocampista francese Veretout. Ci sarà con il Parma
16 maggio 2019 17:21
I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"
07 maggio 2019 15:16
Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…"
04 marzo 2019 14:19
FIO-CAG scandoloso dato del tempo effettivo. Arbitro asseconda le perdite di tempo
14 maggio 2018 09:23
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