I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"

I tifosi della Fiorentina furiosi contro Jordan Veretout.La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina è stata l'espulsione rimediata nel finale della partita contro l'Empoli di domenic...

I tifosi della Fiorentina furiosi contro Jordan Veretout.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina è stata l'espulsione rimediata nel finale della partita contro l'Empoli di domenica. Probabilmente la stagione del centrocampista francese si finirà qui, visto che si prevede una lunga squalifica per lui. I sostenitori viola lo stanno prendendo di mira con commenti velenosi: "Via da Firenze, non meriti di stare qui".