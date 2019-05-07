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I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"

I tifosi della Fiorentina furiosi contro Jordan Veretout.La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina è stata l'espulsione rimediata nel finale della partita contro l'Empoli di domenic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 15:16
I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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I tifosi della Fiorentina furiosi contro Jordan Veretout.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina è stata l'espulsione rimediata nel finale della partita contro l'Empoli di domenica. Probabilmente la stagione del centrocampista francese si finirà qui, visto che si prevede una lunga squalifica per lui. I sostenitori viola lo stanno prendendo di mira con commenti velenosi: "Via da Firenze, non meriti di stare qui".

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