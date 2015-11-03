Notizie Fiorentina Calciomercato Fiorentina

Il difensore della Fiorentina Maxi Olivera ha delle offerte dall'estero
07 febbraio 2021 17:01
Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..
07 gennaio 2020 20:44
Pres. Gremio: "Vogliamo prendere Pedro in prestito dai viola. Kannemann? Resta qua..
03 gennaio 2020 08:30
Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula
17 dicembre 2019 19:55
Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club
07 agosto 2019 16:49
Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..
26 luglio 2019 08:21
Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto
20 luglio 2019 15:48
La Nazione, possibile scambio Giovanni Simeone alla Lazio e Milan Badelj alla Fiorentina
15 luglio 2019 09:26
Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?
12 luglio 2019 15:29
Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia
02 luglio 2019 14:06
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29 giugno 2019 09:54
CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola
26 giugno 2019 14:16
Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."
22 giugno 2019 11:41
CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola
22 giugno 2019 10:21
La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate
19 giugno 2019 17:39
CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina
19 giugno 2019 12:07
Il Bologna sta chiudendo l'accordo con la Roma per il prestito di Gerson
17 giugno 2019 22:43
Gazzetta, Milan Badelj potrebbe tornare nei pensieri della Fiorentina
16 giugno 2019 11:49
Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra
11 giugno 2019 22:27
Il Southampton non è più interessato al portiere Dragowsky della Fiorentina
03 giugno 2019 20:31
I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"
07 maggio 2019 15:16
Tuttosport, sondaggio della Fiorentina per il talento nigeriano Okereke dello Spezia…
19 aprile 2019 12:04
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