Notizie Fiorentina Calciomercato Fiorentina

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Il difensore della Fiorentina Maxi Olivera ha delle offerte dall'estero

07 febbraio 2021 17:01

Cerofolini - Casertana, domani la fumata bianca. Prestito fino al termine della stagione..

07 gennaio 2020 20:44

Pres. Gremio: "Vogliamo prendere Pedro in prestito dai viola. Kannemann? Resta qua..

03 gennaio 2020 08:30

Globoesporte, Gilberto tornerà alla Fluminense. C'è l'accordo coi viola. La formula

17 dicembre 2019 19:55

Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club

07 agosto 2019 16:49

Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..

26 luglio 2019 08:21

Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

20 luglio 2019 15:48

La Nazione, possibile scambio Giovanni Simeone alla Lazio e Milan Badelj alla Fiorentina

15 luglio 2019 09:26

Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?

12 luglio 2019 15:29

Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia

02 luglio 2019 14:06

Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...

29 giugno 2019 09:54

CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola

26 giugno 2019 14:16

Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."

22 giugno 2019 11:41

CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola

22 giugno 2019 10:21

La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate

19 giugno 2019 17:39

CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina

19 giugno 2019 12:07

Il Bologna sta chiudendo l'accordo con la Roma per il prestito di Gerson

17 giugno 2019 22:43

Gazzetta, Milan Badelj potrebbe tornare nei pensieri della Fiorentina

16 giugno 2019 11:49

Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra

11 giugno 2019 22:27

Il Southampton non è più interessato al portiere Dragowsky della Fiorentina

03 giugno 2019 20:31

I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"

07 maggio 2019 15:16

Tuttosport, sondaggio della Fiorentina per il talento nigeriano Okereke dello Spezia…

19 aprile 2019 12:04

Padovan: "Vi spiego le manovre viola. Scontata cessione di Chiesa. Si riparte da Muriel-Simeone.."

23 marzo 2019 23:24

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