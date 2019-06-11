Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il giovane portiere titolare della Fiorentina Alban Lafont è nel mirino della Lazio di Lotito. La Lazio lo prenderebbe per sostituire Thonas Strakosha che è di...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 22:27
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il giovane portiere titolare della Fiorentina Alban Lafont è nel mirino della Lazio di Lotito. La Lazio lo prenderebbe per sostituire Thonas Strakosha che è diretto verso l'Inghilterra. Su di lui ci sono sia l'Arsenal che il Tottenham.