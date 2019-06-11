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Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il giovane portiere titolare della Fiorentina Alban Lafont è nel mirino della Lazio di Lotito. La Lazio lo prenderebbe per sostituire Thonas Strakosha che è di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 22:27
Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il giovane portiere titolare della Fiorentina Alban Lafont è nel mirino della Lazio di Lotito. La Lazio lo prenderebbe per sostituire Thonas Strakosha che è diretto verso l'Inghilterra. Su di lui ci sono sia l'Arsenal che il Tottenham.

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