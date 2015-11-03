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Notizie Strakosha Fiorentina

La Gazzetta scrive: "Strakosha è finito nella lista dei desideri del Monza. Sostituirà lui Di Gregorio?"

08 luglio 2024 16:46

Corriere dello Sport: "Idea Strakosha per la Fiorentina ma c'è il nodo agente, è lo stesso di Terracciano"

30 giugno 2024 08:29

Calcio in pillole riporta: Un altro nome sul taccuino della Fiorentina. Si tratta del portiere Strakosha

28 giugno 2024 18:09

Tuttosport: "Fiorentina su Strakosha, l'ostacolo però è l'agente poiché è lo stesso di Terracciano"

28 giugno 2024 10:05

Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra

11 giugno 2019 22:27

Fiorentina, addio alla coppa: un tempo buttato via e niente zampate di Babacar, poi Strakosha dice no a Chiesa

27 dicembre 2017 09:51

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Sett. 24
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