Notizie Strakosha Fiorentina

La Gazzetta scrive: "Strakosha è finito nella lista dei desideri del Monza. Sostituirà lui Di Gregorio?"
08 luglio 2024 16:46
Corriere dello Sport: "Idea Strakosha per la Fiorentina ma c'è il nodo agente, è lo stesso di Terracciano"
30 giugno 2024 08:29
Calcio in pillole riporta: Un altro nome sul taccuino della Fiorentina. Si tratta del portiere Strakosha
28 giugno 2024 18:09
Tuttosport: "Fiorentina su Strakosha, l'ostacolo però è l'agente poiché è lo stesso di Terracciano"
28 giugno 2024 10:05
Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra
11 giugno 2019 22:27
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