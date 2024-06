Corriere dello Sport: “Idea Strakosha per la Fiorentina ma c’è il nodo agente, è lo stesso di Terracciano”

Nelle ultime ore ha preso quota anche un nome per la porta viola: Thomas Strakosha, ex Lazio e ora al Brentford, nonché titolare dell’Albania (buone le prestazioni all’Europeo, nonostante l’eliminazione della sua nazionale). Considerando il poco spazio che troverebbe in Inghilterra, il classe 1995 è tentato dal ritorno in Italia, con la Fiorentina che rappresenterebbe un’ottima soluzione. Il nodo riguarda l’agente, che essendo lo stesso di Terracciano eviterebbe volentieri di mettere in competizione i suoi due assistiti. Un po’ come successo con Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi sulla fascia sinistra nel corso dell’ultima stagione.

Per la cronaca, i viola dovranno passare i playoff di Conference League se vorranno avere la certezza di giocare tante partite e di necessitare di un rafforzamento numerico della rosa. Uno fra Terracciano e Strakosha, insomma, non giocherebbe quasi mai. Tra l’altro la sensazione è che, a fare le valigie, potrebbe essere piùOliver Christensen, sia per le poche garanzie date quest’anno, sia per l’esperienza del portiere campano sicuramente più rassicurante. Lo scrive il Corriere dello Sport.