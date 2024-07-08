La Gazzetta scrive: "Strakosha è finito nella lista dei desideri del Monza. Sostituirà lui Di Gregorio?"

Il portiere albanese, accostato nelle scorse ore alla Fiorentina, è finito nella lista dei desideri del Monza: ipotesi viola più difficile

Il Monza si muove per sostituire Di Gregorio, che ha ufficialmente lasciato il club brianzolo per approdare alla Juventus di Thiago Motta. Il primo obiettivo di Adriano Galliani è Wojciech Szczesny, oramai esubero del club bianconero e che potrebbe aprire le porte ad una nuova esperienza, restando in Serie A. Tra le alternative spunta anche uno dei nomi accostati alla Fiorentina nelle scorse ore: si tratterebbe dell'ex estremo difensore della Lazio, Thomas Strakosha, che è in uscita dal Brentford per una cifra pari a 4 milioni di euro. Il portiere Albanese tornerebbe volentieri in Serie A e il Monza ci pensa. L'ipotesi Fiorentina diventa difficile, considerando che sia lui che Pietro Terracciano sono assistiti dallo stesso procuratore, che vorrebbe evitare che i due entrino in competizione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SENTITE ZILIANI: “KEAN? COMMISSO HA REGALATO 30 MILIONI ALLA JUVE. LA FIORENTINA LO AVREBBE PRESO A 0 NEL 2025”

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