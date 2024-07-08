Sentite Ziliani: "Kean? Commisso ha regalato 30 milioni alla Juve. La Fiorentina lo avrebbe preso a 0 nel 2025"

Il giornalista Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano, ha commentato l'operazione fatta dalla Fiorentina con la Juventus per l'attaccante Kean. Ecco le sue parole: "Nel giro dei primi due giorni di merc...

Il giornalista Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano, ha commentato l'operazione fatta dalla Fiorentina con la Juventus per l'attaccante Kean. Ecco le sue parole: "Nel giro dei primi due giorni di mercato la Juventus si è vista arrivare dalla Fiorentina 13 milioni più 5 di bonus per l'attaccante Moise Kean (zero gol segnati in stagione) che andando a scadenza il 30 giugno prossimo, a inizio 2025 non sarebbe costato un euro. Un po' come se la Fiorentina avesse pagato Kean 18 milioni per un prestito di sei mesi sollevando anche la Juventus dai 12,9 milioni che avrebbe dovuto spendere per lui tra ammortamento e stipendio l'ultimo anno. Né più né meno un regalo di 30 milioni fatto da Commisso ad Elkann".

DALLINGA NOME GIUSTO PER LA FIORENTINA

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