Notizie Ziliani Fiorentina

Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"
19 dicembre 2024 00:29
Ziliani attacca: "Commisso come la Croce Rossa della Juve, prendendo prima Arthur e poi Kean"
03 agosto 2024 16:49
Ziliani: "Chiesa un diversivo, per Giuntoli 82 milioni di buoni motivi per disfarsi di Vlahovic"
11 luglio 2024 23:13
Sentite Ziliani: "Kean? Commisso ha regalato 30 milioni alla Juve. La Fiorentina lo avrebbe preso a 0 nel 2025"
08 luglio 2024 15:00
Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"
10 aprile 2024 21:17
Lady Bonaventura: "Per adesso Firenze mi piace e ci resterei volentieri, ma sono pronta ai cambiamenti"
08 aprile 2024 17:18
La denuncia: "Nessuno si è occupato del tifoso della Juventus che offendeva i morti dell'alluvione"
20 novembre 2023 14:51
"In Inghilterra punito chi fa gli occhi a mandorla. Al tifoso della Juventus che fa l'annegamento, zero sanzioni"
09 novembre 2023 15:13
Jack Bonaventura di nuovo papà. La moglie Federica Ziliani annuncia la gravidanza su Instagram
11 marzo 2023 14:56
Ziliani non ha dubbi: "Sampdoria e Juventus sono già retrocesse. Adesso manca di conoscere l'ultima"
04 febbraio 2023 17:10
Ziliani: "Per fortuna non arbitra Caressa: doveva finire 4-3 con 4 rigori per CR7"
23 dicembre 2020 00:17
"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"
14 novembre 2020 14:53
Ziliani: "Sarri risolve con la Juve per venire alla Fiorentina. Mancini..."
29 ottobre 2020 13:51
Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...
04 ottobre 2020 09:39
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