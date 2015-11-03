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Notizie Ziliani Fiorentina

Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"

19 dicembre 2024 00:29

Ziliani attacca: "Commisso come la Croce Rossa della Juve, prendendo prima Arthur e poi Kean"

03 agosto 2024 16:49

Ziliani: "Chiesa un diversivo, per Giuntoli 82 milioni di buoni motivi per disfarsi di Vlahovic"

11 luglio 2024 23:13

Sentite Ziliani: "Kean? Commisso ha regalato 30 milioni alla Juve. La Fiorentina lo avrebbe preso a 0 nel 2025"

08 luglio 2024 15:00

Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"

10 aprile 2024 21:17

Lady Bonaventura: "Per adesso Firenze mi piace e ci resterei volentieri, ma sono pronta ai cambiamenti"

08 aprile 2024 17:18

La denuncia: "Nessuno si è occupato del tifoso della Juventus che offendeva i morti dell'alluvione"

20 novembre 2023 14:51

"In Inghilterra punito chi fa gli occhi a mandorla. Al tifoso della Juventus che fa l'annegamento, zero sanzioni"

09 novembre 2023 15:13

Jack Bonaventura di nuovo papà. La moglie Federica Ziliani annuncia la gravidanza su Instagram

11 marzo 2023 14:56

Ziliani non ha dubbi: "Sampdoria e Juventus sono già retrocesse. Adesso manca di conoscere l'ultima"

04 febbraio 2023 17:10

Ziliani: "Per fortuna non arbitra Caressa: doveva finire 4-3 con 4 rigori per CR7"

23 dicembre 2020 00:17

"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"

14 novembre 2020 14:53

Ziliani: "Sarri risolve con la Juve per venire alla Fiorentina. Mancini..."

29 ottobre 2020 13:51

Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...

04 ottobre 2020 09:39

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