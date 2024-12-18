Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"

Per il giornalista la stagione rossonera è da considerarsi fallimentare e definisce insensate le parole tracotanti dello svedese

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani nella consueta rubrica Palla Avvelenata sul suo profilo Substack ha commentato duramente la stagione del Milan e le parole ormai fuori contesto del senior-advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic:

"Mentre l'Inter rifila 6 gol alla Lazio, Ibra racconta in giro di voler "vincere trofei e fare la storia" con un Milan così scarso da non essere in corsa nemmeno per la Conference Il tutto mentre l'allenatore Fonseca nella sera in cui la squadra rotola all'8° posto dice che il Milan ha giocato bene e che è mancato soltanto il gol (e senza che un giornalista di Sky, di DAZN o un inviato allo stadio chieda loro, semplicemente, se il Milan stia andando bene oppure male). Una cosa è certa: il comandante Schettino al confronto dei "Cardinale's Boys" sapeva quel che faceva".

"Già. Perchè per chi si fosse distratto, la classifica dice che l’Atalanta è prima a quota 37 con 2 punti di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Inter (che però ha giocato una partita in meno) e che il Milan che vuole “continuare a fare la storia” (forse quella scritta da Yonghong Li, Fassone e Mirabelli) e che vuole “vincere trofei” è una squadra talmente allo sbando e talmente traviata da una dirigenza di incapaci e da un allenatore che ha completamente perso la trebisonda da diventare la barzelletta del momento", ha infierito Ziliani ricordando come le dichiarazioni dei dirigenti rossoneri stiano cozzando con quanto squadra e allenatore stanno mostrando in campo".

L’ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

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