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Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"

Per il giornalista la stagione rossonera è da considerarsi fallimentare e definisce insensate le parole tracotanti dello svedese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2024 00:29
Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference" -
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Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani nella consueta rubrica Palla Avvelenata sul suo profilo Substack ha commentato duramente la stagione del Milan e le parole ormai fuori contesto del senior-advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic:

"Mentre l'Inter rifila 6 gol alla Lazio, Ibra racconta in giro di voler "vincere trofei e fare la storia" con un Milan così scarso da non essere in corsa nemmeno per la Conference Il tutto mentre l'allenatore Fonseca nella sera in cui la squadra rotola all'8° posto dice che il Milan ha giocato bene e che è mancato soltanto il gol (e senza che un giornalista di Sky, di DAZN o un inviato allo stadio chieda loro, semplicemente, se il Milan stia andando bene oppure male). Una cosa è certa: il comandante Schettino al confronto dei "Cardinale's Boys" sapeva quel che faceva".

"Già. Perchè per chi si fosse distratto, la classifica dice che l’Atalanta è prima a quota 37 con 2 punti di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Inter (che però ha giocato una partita in meno) e che il Milan che vuole “continuare a fare la storia” (forse quella scritta da Yonghong Li, Fassone e Mirabelli) e che vuole “vincere trofei” è una squadra talmente allo sbando e talmente traviata da una dirigenza di incapaci e da un allenatore che ha completamente perso la trebisonda da diventare la barzelletta del momento", ha infierito Ziliani ricordando come le dichiarazioni dei dirigenti rossoneri stiano cozzando con quanto squadra e allenatore stanno mostrando in campo".

L’ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

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