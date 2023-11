La denuncia: “Nessuno si è occupato del tifoso della Juventus che offendeva i morti dell’alluvione”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha scritto questa mattina sul quotidiano un articolo approfondisce il tema dei gesti vergognosi fatti dai tifosi della Juventus allo stadio, partendo proprio da quanto accaduto a Firenze in occasione di Fiorentina-Juventus:

“Scrivevo sette giorni fa dello scandalo del tifoso della Juventus ripreso dalle telecamere, durante Fiorentina-Juventus intento a irridere le vittime dell’alluvione di Firenze mimando i gesti del nuotare, dell’affondare e del morire: tifoso di cui nessuno ha ritenuto di occuparsi, per denunciarlo e sanzionarlo, nonostante le immagini. Nel 2014, la società bianconera sotto la presidenza Agnelli permise l’ingresso allo stadio in occasione di un derby della Mole di striscioni orribili come “quando volo penso al Toro” e simili.

La connivenza di Agnelli è peraltro testimoniata dalle carte della Procura che ha indagato sul caso. Se il nostro calcio è quello in cui il presidente di un club come la Juventus dà il suo benestare affinché i tifosi introducano ed espongano allo stadio il giorno del derby, striscioni inneggianti a Superga, cioè la tragedia in cui persero la vita i campioni del Grande Torino, davvero vogliamo prendercela col povero coglione che ride dei fiorentini morti nell’alluvione?”.

