Milan disperato con Jovic, ogni suo tiro in porta è costato 500 mila euro. Gioca contro la Fiorentina?

Sabato sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli se la vedrà tra le mura amiche contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match valevole per la 13a giornata di Serie A. Data la squalifica di Olivier Giroud, rimediata nell’ultimo turno contro l’Udinese, il tecnico rossonero dovrà decidere chi prenderà il posto in campo del francese.

Uno degli indiziati è ovviamente Luka Jovic, arrivato in estate proprio dalla viola – che finora non ha inciso con i colori rossoneri. Jovic ha giocato fin qui 7 partite con il Milan, di cui 2 da titolare. Nessun gol, nessun assist, nessuna presenza in Champions League. Nei 223′ in cui, dunque, è rimasto in campo in Serie A, ha scagliato soltanto 2 tiri verso la porta avversaria. Di questi, neanche uno nello specchio.

L’attaccante ha uno stipendio lordo di 2,6 milioni di euro, pari a 217mila euro al mese. Nei cinque mesi stagionali (due da ‘partente’ in viola, quasi tre a Milano) ai suoi club è costato circa un milione di euro. In base, dunque, al contributo offerto, ogni tiro è costato 500mila euro.

IL VIDEO DEL GOL MERAVIGLIOSO SEGNATO DA BATISTUTA ALLA PARTITA DEL CUORE