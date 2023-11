Meraviglioso il gol segnato da Batistuta al minuto 26 della partita del cuore giocata a Empoli sabato sera. L’ex centravanti della Fiorentina ha fatto partire un tiro da fuori area a giro sul secondo pallo quasi come se fosse un pallonetto per beffare il portiere. Un vero capolavoro commentato in diretta da Riccardo Trevisani rimasto a bocca aperta. Ecco il video

IL CASO DI ROLANDO MANDRAGORA