L’ex difensore centrale, Paolo Ziliani, ha commentato ieri seri sui social la scelta della Juventus di giocare lo stesso contro il Napoli anche con dei casi positivi al test del Covid-19.

Questo il suo commento: “Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano il gruppo squadra, quindi domani tutti in campo per la partita. Si ritroveranno solo con l’arbitro, guadalinee e quarto uomo: un modo per stare in famiglia insomma”.

LEGGI ANCHE CECCHERINI BLOCCA QUARTA