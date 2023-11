“In Inghilterra punito chi fa gli occhi a mandorla. Al tifoso della Juventus che fa l’annegamento, zero sanzioni”

Questo quello che scrive il giornalista Paolo Ziliani sul paragone tra le sanzioni in Inghilterra e quelle in Italia, come quella di non punire il tifoso della Juventus che ha mimato il gesto dell’annegamento in seguito all’alluvione in Toscana:

Tre anni di Daspo a un tifoso inglese che ha fatto il gesto degli occhi a mandorla all’indirizzo di Son del Tottenham. Tre anni. Noi invece abbiamo subumani che deridono i morti dell’ultima alluvione di Firenze mimando il gesto del nuotare, dell’annegare e del morire e non succede niente. Al presidente Gravina, al ministro Abodi e alle mummie del Palazzo interessa solo assumere in Federazione i figli dei politici, i figli dei giudici che hanno dato l’okay ai ridicoli patteggiamenti che hanno gettato il calcio italiano nella vergogna e raccontare alle gente che la pirateria uccide il calcio. Mentre a ucciderlo sono loro con la loro ignavia, la loro diseducazione alle regole, la loro lontananza dai valori fondanti dello sport e della vita civile. Lo sanno tutti. E tutti tacciono.

Tre anni di Daspo a un tifoso inglese che ha fatto il gesto degli occhi a mandorla all’indirizzo di Son del Tottenham. Tre anni. Noi invece abbiamo subumani che deridono i morti dell’ultima alluvione di Firenze mimando il gesto del nuotare, dell’annegare e del morire e non… pic.twitter.com/wsG1dWOcCu — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 9, 2023

IL RETROSCENA SU BONAVENTURA E LA MANCATA TITOLARITÀ CONTRO LA JUVENTUS