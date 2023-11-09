Retroscena Bonaventura, ha chiesto di non giocare titolare contro la Juventus perché non al meglio

Svelato il motivo dell'esclusione dal primo minuto di Bonaventura contro la Juventus. È stata una richiesta del calciatore

Ha destato tanta curiosità l'assenza dai titolari di Jack Bonaventura contro la Juventus domenica sera, il numero 5 della Fiorentina ha poi fatto il suo ingresso in campo al minuto 59 al posto di Barak che era stato schierato al suo posto. Ma l'assenza di Bonaventura dal primo minuto non è stata una scelta tecnica o tattica, bensì una precisa richiesta dello stesso Bonaventura che ha chiesto di non giocare titolare perché non si sentiva al meglio e dunque pronto per giocare solo uno spezzone di partita. Un grande gesto che dimostra che non ci sono egoismi nello spogliatoio ma soprattutto fiducia nel resto dei compagni. Anche Nico Gonzalez nella partita vittoriosa di Napoli face la stessa cosa.