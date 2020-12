Ziliani: “Per fortuna non arbitra Caressa: doveva finire 4-3 con 4 rigori per CR7”

La telecronaca dell’accoppiata Caressa-Bergomi, è sembrata fin troppo di sponda bianconera per il giornalista Paolo Ziliani sulle pagine di CalcioNapoli24

Qui il suo tweet:

“Detto che se La Penna avesse espulso Valero per doppia ammonizione non ci sarebbe stato nulla da dire, non so siete d’accordo : per fortuna non arbitra Caressa, invece che 0-3 saremmo 4-3 per la Juve con 4 rigori di CR7”

