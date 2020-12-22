Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3
Nello spogliatoio della Fiorentina l'entusiamo è alle stelle, contro la Juventus è arrivata una vittoria ampiamente meritata e nello spogliatoio viola è esplosa la festa e la gioia dei calciatori di P...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 23:20
Nello spogliatoio della Fiorentina l'entusiamo è alle stelle, contro la Juventus è arrivata una vittoria ampiamente meritata e nello spogliatoio viola è esplosa la festa e la gioia dei calciatori di Prandelli, una vittoria che sa di liberazione. Ecco le foto postate dal canale social della Fiorentina
LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, SUPER RIBERY, VLAHOVIC GOL E BOTTE PREZIOSE. PRANDELLI EROE
https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-vlahovic-pulgar-e-caceres-schiantano-la-juve-prandelli-eroe/124939/