Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3

Nello spogliatoio della Fiorentina l'entusiamo è alle stelle, contro la Juventus è arrivata una vittoria ampiamente meritata e nello spogliatoio viola è esplosa la festa e la gioia dei calciatori di P...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2020 23:20

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