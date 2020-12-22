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Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3

Nello spogliatoio della Fiorentina l'entusiamo è alle stelle, contro la Juventus è arrivata una vittoria ampiamente meritata e nello spogliatoio viola è esplosa la festa e la gioia dei calciatori di P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 23:20
Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3 -
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Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3

Nello spogliatoio della Fiorentina l'entusiamo è alle stelle, contro la Juventus è arrivata una vittoria ampiamente meritata e nello spogliatoio viola è esplosa la festa e la gioia dei calciatori di Prandelli, una vittoria che sa di liberazione. Ecco le foto postate dal canale social della Fiorentina

Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, SUPER RIBERY, VLAHOVIC GOL E BOTTE PREZIOSE. PRANDELLI EROE

 

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