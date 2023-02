Ziliani non ha dubbi: “Sampdoria e Juventus sono già retrocesse. Adesso manca di conoscere l’ultima”

Paolo Ziliani, ex difensore, da settimane dipinge un futuro nero per due club di Serie A: la Juventus e la Sampdoria. La prima per i guai giudiziari che la vedono coinvolta in innumerevoli processi sia in Italia che a livello di Uefa. La seconda per l’insanabile crisi finanziaria e le vicine penalizzazioni in caso di mancato pagamento degli stipendi. Di seguito il tweet del giornalista del Fatto Quotidiano: “Per i tifosi blucerchiati e bianconeri è un dolore, ma i tifosi degli altri club devono saperlo. E allora. Due squadre che lasceranno la serie A si conoscono già, sono Juventus e Sampdoria (penultima, attesa da un -2 e dal processo ai club succursali). Ne resta una. Così è”.

Per i tifosi blucerchiati e bianconeri è un dolore, ma i tifosi degli altri club devono saperlo. E allora. Due squadre che lasceranno la serie A si conoscono già, sono #Juventus e #Sampdoria (penultima, attesa da un -2 e dal processo ai club succursali). Ne resta una.

Così è. pic.twitter.com/tso7ZRGOC1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 3, 2023