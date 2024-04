Ziliani: “Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani nel suo editoriale Palla Avvelenata su Substack ripreso poi anche dal profilo Twitter interviene a gamba tesa sulla polemica innescata in ambienti filo juventini sulla ormai vicina cucitura della seconda stella sul petto dell’Inter:

“Mentre l’Europa assiste incredula a partite d’inaudita bellezza come Real Madrid-Manchester City 3-3 giocata ieri al Bernabeu nell’andata dei quarti di finale di Champions League, l’Italia del pallone è distratta da altro. L’ultimo diversivo in ordine di tempo: la polemica sulla seconda stella – quella del ventesimo scudetto – che l’Inter sta per appuntarsi al petto grazie ai 14 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica a 7 partite dalla fine. Ma quale seconda stella – protestano da più parti -: qui c’è di mezzo lo scudetto di cartone 2005-06, quello assegnato all’Inter dalla giustizia sportiva dopo la retrocessione in B della Juventus per i fatti di Calciopoli. Gli scudetti veri sono 19, se proprio si vuol dare all’Inter la seconda stella lo si faccia ma con un asterisco che specifichi: 20 scudetti di cui uno di cartone. Ebbene bisogna altresì puntualizzare che 20 sono pochi…e sono pochi anche i 19 del Milan, i 7 del Torino, i 3 di Roma e Napoli e i 2 della Fiorentina: senza il trentennio di malefatte juventine dell’era Moggi e dell’era Agnelli i numeri sarebbero ben diversi“

A proposito dei 20 scudetti dell’Inter e di chi vuole l’asterisco chiarificatore: sono d’accordo, va spiegato che 20 sono pochi

