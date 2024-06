Tuttosport: “Fiorentina su Strakosha, l’ostacolo però è l’agente poiché è lo stesso di Terracciano”

Fatta per l’attaccante, la Fiorentina proverà ad accontentare Palladino portando anche un nuovo portiere. L’europeo in corso ha acceso nel club viola l’idea di Strakosha, che con le sue parate nell’Albania, pur eliminata, è riuscito a neutralizzare i goal di Frattesi e Scammacca e limitato le incursioni spagnole. L’ostacolo però è l’agente. Strakosha, che tornerebbe volentieri in Italia non trovando spazio al Brendford, appartiene alla stessa agenzia del viola Terracciano che non vuole metterli in competizione in un ruolo così delicato. Lo riporta Tuttosport.