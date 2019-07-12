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Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout è uscito con la macchina guidata dal suo autista a Moena. In questo momento Joe Barone e Daniele Pradè si trovano a Milano per parlare con la dirige...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 15:29
Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano? - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout è uscito con la macchina guidata dal suo autista a Moena. In questo momento Joe Barone e Daniele Pradè si trovano a Milano per parlare con la dirigenza rossonera l'acquisto di Veretout quindi il calciatore potrebbe raggiungerli per firmare il nuovo contratto.

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