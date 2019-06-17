Il Bologna sta chiudendo l'accordo con la Roma per il prestito di Gerson
Secondo quanto riportato dal il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longhi sul proprio profilo Twitter, il Bologna è vicino a chiudere una trattativa di mercato in vista del prossimo campionato....
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 22:43
Secondo quanto riportato dal il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longhi sul proprio profilo Twitter, il Bologna è vicino a chiudere una trattativa di mercato in vista del prossimo campionato. Il Bologna sembra aver trovato l’accordo con la Roma per il prestito di Gerson che nella passata stagione giocava nella Fiorentina.