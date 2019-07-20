Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Veretout all'A.S.Roma.Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 15:48
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Veretout all'A.S.Roma.
Fonte: Violachannel