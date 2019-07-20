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Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Veretout all'A.S.Roma.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 15:48
Ufficiale: Veretout è stato ceduto alla Roma a titolo temporaneo con obbligo di riscatto - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Veretout all'A.S.Roma.

Fonte: Violachannel

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