Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Vitor Hugo torna in Brasile. Il difensore viola sta ultimando le pratiche per il suo passaggio a ritolo defonitivo al Palmeiras, società da cui proveniva...

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Vitor Hugo torna in Brasile. Il difensore viola sta ultimando le pratiche per il suo passaggio a ritolo defonitivo al Palmeiras, società da cui proveniva prima del suo passaggio alla Fiorentina due stagioni orsono. L’interesse è vivo da tempo, in queste ore c’è lo scambio di documenti in corso, nella giornata di ieri il giocatore ha svolto le visite mediche. Alla Fiorentina andranno 5,5 milioni di euro, mentre al giocatore 1,8 milioni a stagione.

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